«Кажется очевидным». Главный тренер сборной Англии оценил перспективы Мудрика в Челси 11 сентября, 09:00 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Гарет Саутгейт поделился мнением об игре футболиста сборной Украины Михаила Мудрика.

Специалист считает, что украинский футболист имеет потенциал, чтобы вырасти в отличного игрока мирового уровне.

«Уокер показал искусную игру в обороне, опекая очень хорошего вингера. Многим тренерам понятно, что Мудрик имеет высокий потенциал, несмотря на проблемы, с которыми пришлось ему столкнуться.

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Челси еще предстоит раскрыть этот потенциал, но кажется очевидным, что в команде есть игрок, с которым можно работать. Михаил может достичь вершины", — приводит слова Саутгейта football.london.

Напомним, Украина сыграла вничью с Англией. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Ранее сообщалось, что легенда киевского Динамо разочаровался в игре украинской звезды после матча с Англией.