Неаполитанский вызов. Антонио Конте может возглавить чемпиона Италии

23 мая, 22:36
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Конте (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Конте (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Бывший главный тренер Ювентуса, Интера и Тоттенхэма Антонио Конте может заменить Лучано Спаллетти на тренерском мостике Наполи, сообщает LaGazzetta dello Sport.

В кандидатуре 53-х летнего специалиста лично заинтересован президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис. Он ищет замену для Спалетти, который сообщил, что по окончании сезона покинет Наполи.

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Стоит отметить, что Лучано привел неаполитанцев к чемпионству впервые с 1990 года, когда за клуб выступал еще Марадона.

Последним местом работы Конте был лондонский Тоттенхэм, который итальянец покинул из-за неуспешных результатов.

Итальянский тренер выигрывал Скудетто с Ювентусом и Интером и теперь может попытаться повторить это достижение с Наполи.

Ранее сообщалось, что Наполи покинул Лигу чемпионов после поражения Милану.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Наполи Антонио Конте

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