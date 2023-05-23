Неаполитанский вызов. Антонио Конте может возглавить чемпиона Италии 23 мая, 22:36 Конте (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Бывший главный тренер Ювентуса, Интера и Тоттенхэма Антонио Конте может заменить Лучано Спаллетти на тренерском мостике Наполи, сообщает LaGazzetta dello Sport.

В кандидатуре 53-х летнего специалиста лично заинтересован президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис. Он ищет замену для Спалетти, который сообщил, что по окончании сезона покинет Наполи.

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Стоит отметить, что Лучано привел неаполитанцев к чемпионству впервые с 1990 года, когда за клуб выступал еще Марадона.

Последним местом работы Конте был лондонский Тоттенхэм, который итальянец покинул из-за неуспешных результатов.

Итальянский тренер выигрывал Скудетто с Ювентусом и Интером и теперь может попытаться повторить это достижение с Наполи.

Ранее сообщалось, что Наполи покинул Лигу чемпионов после поражения Милану.