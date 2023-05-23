Неаполитанский вызов. Антонио Конте может возглавить чемпиона Италии
Конте (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Бывший главный тренер Ювентуса, Интера и Тоттенхэма Антонио Конте может заменить Лучано Спаллетти на тренерском мостике Наполи, сообщает LaGazzetta dello Sport.
В кандидатуре 53-х летнего специалиста лично заинтересован президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис. Он ищет замену для Спалетти, который сообщил, что по окончании сезона покинет Наполи.
Стоит отметить, что Лучано привел неаполитанцев к чемпионству впервые с 1990 года, когда за клуб выступал еще Марадона.
Последним местом работы Конте был лондонский Тоттенхэм, который итальянец покинул из-за неуспешных результатов.
Итальянский тренер выигрывал Скудетто с Ювентусом и Интером и теперь может попытаться повторить это достижение с Наполи.
Ранее сообщалось, что Наполи покинул Лигу чемпионов после поражения Милану.