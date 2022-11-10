Звездный состав. Стала известна заявка сборной Бельгии на ЧМ-2022 10 ноября, 15:44 У сборной Бельгии один из самых звездных составов на мундиале (Фото:Сборная Бельгии via Instagram)

Сборная Бельгии объявила список футболистов для участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на турнире в Катаре сможет рассчитывать на 26 игроков.

Заявка сборной Бельгии:

Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Кун Кастельс (Вольфсбург)

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Защитники: Тоби Алдервейрелд (Антверпен), Ян Вертонген (Андерлехт), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер), Артюр Теат (Ренн), Тимоти Кастань (Лестер), Тома Менье (Боруссия Дортмунд)



Полузащитники: Янник Карраско (Атлетико), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Юри Тилеманс (Лестер), Ганс Ванакен (Брюгге), Аксель Витцель (Атлетико), Эден Азар (Реал), Торган Азар (Боруссия Дортмунд), Леандро Троссард (Брайтон), Леандер Дендонкер (Астон Вилла), Амаду Онана (Эвертон)



Нападающие: Ромелу Лукаку (Интер), Дрис Мертенс (Галатасарай), Шарль де Кетеларе (Милан), Жереми Доку (Ренн), Миши Батшуаи (Фенербахче), Лои Опенда (Ланс)

На групповом этапе Бельгия сыграет с Хорватией, Марокко и Канадой.

Ранее составы на ЧМ-2022 объявили Бразилия, Хорватия, Франция и Германия.

