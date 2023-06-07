Артем Довбик заинтересовал четыре клуба Серии А — СМИ

7 июня, 21:20
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Довбик (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Довбик (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Нападающий сборной Украины и Днепра-1, продливший контракт с клубом, может перебраться в итальянский чемпионат.

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Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, Торино, Удинезе, Салернитана и Болонья заинтересованы в подписании украинского нападающего Артема Довбыка.

Ожидается, что сумма возможного трансфера будет не менее 13 миллионов евро.

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Напоминаем, что Довбык стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2022/23, забив 24 гола за 30 матчей.

Список лучших бомбардиров УПЛ:

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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Отметим, что Йожеф Сабо недавно раскритиковал возможный трансфер Артема в клуб Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Довбик сам был заинтересован в продлении контракта, чтобы помочь Днепру-1 заработать больше на его переходе.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Артем Довбик

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