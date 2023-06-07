Артем Довбик заинтересовал четыре клуба Серии А — СМИ
Довбик (Фото:REUTERS/David W Cerny)
Нападающий сборной Украины и Днепра-1, продливший контракт с клубом, может перебраться в итальянский чемпионат.
Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, Торино, Удинезе, Салернитана и Болонья заинтересованы в подписании украинского нападающего Артема Довбыка.
Ожидается, что сумма возможного трансфера будет не менее 13 миллионов евро.
Напоминаем, что Довбык стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2022/23, забив 24 гола за 30 матчей.
Список лучших бомбардиров УПЛ:
Отметим, что Йожеф Сабо недавно раскритиковал возможный трансфер Артема в клуб Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Довбик сам был заинтересован в продлении контракта, чтобы помочь Днепру-1 заработать больше на его переходе.