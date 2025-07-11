«Самый главный подарок»: игрок Шахтера стал отцом в день своего рождения и успеха в Лиге Европы

11 июля, 14:25
Егор Назарина и его жена Карина стали родителями

Егор Назарина и его жена Карина стали родителями (Фото: ФК Шахтер)

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Егор Назарина впервые стал отцом.

Об этом пишет пресс-служба Горняков.

У игрока донецкого клуба и его жены Карины родилась дочь, которую назвали Адриана, ее рост — 53 см, вес — 3 750 г. Интересно, что это произошло 10 июля, когда Егору исполнилось 28 лет.

«Самый главный подарок и самый счастливый день в моей жизни. Мы долго ждали этого момента и, слава Богу, наша мечта осуществилась. Спасибо тебе, любимая. Я бесконечно вас люблю!», — рассказал Егор в комментарии для пресс-службы.

Кстати, 10 июля Назарина вышел на 85-й минуте в матче против финского Ильвеса. Горняки одержали разгромную победу со счетом - 6:0 в первом раунде отбора Лиги Европы.

Украинская команда установила клубный рекорд в еврокубках в дебютном матче Арды Турана. Турецкий тренер после игры отметил украинских игроков Шахтера, которые помогли одолеть Ильвес в Лиге Европы.

