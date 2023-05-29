«Месси должен вернуться». Тренер Барселоны хочет видеть Лео в составе каталонского клуба 29 мая, 23:36 Хави (Фото:REUTERS/Альберт Геа)

Наставник сине-гранатовых, которые недавно стали чемпионами Испании, Хави прокомментировал возможный переход Лионеля Месси в стан «блаугранас».

Испанец уверен, что приход аргентинца значительно бы усилил Барселону.

«У меня нет сомнений, что если Месси вернется, то поможет Барселоне на футбольном уровне. И я сказал об этом президенту. Двери для него всегда открыты.

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У него все еще есть жажда победы, потому что он победитель, потому что он лидер.

Лионель принес бы в состав умение отдать последний пас, результативную передачу, забить гол. Это игрок, который делает разницу на поле", — сказал Хави для Sport.

Стоит отметить, что президент Барселоны заявил, что сделает все, чтобы вернуть Лео в состав Барселоны.

Также недавно аргентинец превзошел голевой рекорд Роналду в Европе.

В этом сезоне в Лиге 1 в его активе 31 матч, 16 голов и 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси и другие футбольные звезды перейдут в чемпионат Саудовской Аравии.