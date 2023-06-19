«Сначала не хотел переходить в Майами». Лео Месси признался, что мог оказаться в другой команде
Лионель Месси (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Аргентинский нападающий Лионель Месси, которого вскоре представят игроком Интера Майами, рассказал, что имел другие планы перед переездом в США.
В комментарии 90min семикратный обладатель Золотого мяча сказал, что не планировал переходить в команду Бекхэма, однако отметил, что доволен своим решением.
«Все хорошо. Сначала у меня были другие планы. Но я доволен конечным решением. И я рад предстоящему вызову. Это был важный шаг, я понимал это», — сказал Месси.
Отметим, что Месси имел бешеное предложение от клуба из Саудовской Аравии.
Также стоит добавить, что аргентинец будет играть в одной команде с защитником сборной Украины Сергеем Кривцовым.
Ранее сообщалось, что Месси установил уникальное личное достижение, забив самый быстрый гол в карьере.