«Сначала не хотел переходить в Майами». Лео Месси признался, что мог оказаться в другой команде 19 июня, 11:29 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Аргентинский нападающий Лионель Месси, которого вскоре представят игроком Интера Майами, рассказал, что имел другие планы перед переездом в США.

В комментарии 90min семикратный обладатель Золотого мяча сказал, что не планировал переходить в команду Бекхэма, однако отметил, что доволен своим решением.

«Все хорошо. Сначала у меня были другие планы. Но я доволен конечным решением. И я рад предстоящему вызову. Это был важный шаг, я понимал это», — сказал Месси.

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Отметим, что Месси имел бешеное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Также стоит добавить, что аргентинец будет играть в одной команде с защитником сборной Украины Сергеем Кривцовым.

Ранее сообщалось, что Месси установил уникальное личное достижение, забив самый быстрый гол в карьере.