«Месси выведет МЛС на новый уровень». Главный тренер Реала видит перспективы в переходе аргентинца в Интер Майами 16 июля, 11:32 Анчелотти (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал трансфер Лео Месси в клуб Дэвида Бекхэма.

По словам итальянского специалиста, аргентинец поможет МЛС совершенствоваться и продвинуть футбол в США.

«Футбол в Соединенных Штатах должен конкурировать с очень сильными видами спорта, но переход Месси в Интер Майами может помочь Лиге совершенствоваться. Среди жителей города очень много увлеченных футболом», — сказал Анчелотти AS.

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Также недавно Месси рассказал, для чего перешел в клуб Дэвида Бекхэма.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии и повезет ее на Кубок Америки-2024.