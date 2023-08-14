Лунин все? Реал объявил о подписании нового голкипера 14 августа, 12:46 Кепа Аррисабалага (Фото:ФК Реал)

Вратарь лондонского Челси Кепа Аррисабалага стал игроком мадридского Реала.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сливочные арендовали испанца на год без права выкупа.

Напомним, что на прошлой неделе Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит минимум шесть месяцев.

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Впоследствии главный тренер Реала оценил перспективы Лунина после травмы бельгийца.

А после победного матча против Атлетика из Бильбао Анчелотти расхвалил Андрея, который оставил свои ворота «сухими».