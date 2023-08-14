Лунин все? Реал объявил о подписании нового голкипера

14 августа, 12:46
Поделиться:
Кепа Аррисабалага (Фото:ФК Реал)

Кепа Аррисабалага (Фото:ФК Реал)

Вратарь лондонского Челси Кепа Аррисабалага стал игроком мадридского Реала.

Читайте также:
Реал поставил Мбаппе в неловкое положение перед потенциальным трансфером — СМИ

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сливочные арендовали испанца на год без права выкупа.

Напомним, что на прошлой неделе Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит минимум шесть месяцев.

Видео дня

Читайте также:
Второй за пару дней. Звездный игрок Реала выбыл почти на весь сезон из-за тяжелейшей травмы — фото

Впоследствии главный тренер Реала оценил перспективы Лунина после травмы бельгийца.

А после победного матча против Атлетика из Бильбао Анчелотти расхвалил Андрея, который оставил свои ворота «сухими».

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Челси Трансферы ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X