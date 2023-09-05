Простой парень из Запорожья. Сидорчук трогательно попрощался с Динамо — видео 5 сентября, 19:18 Сергей Сидорчук (Фото:ФК Динамо Киев)

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал свой уход из Динамо Киев.



Украинский футболист перешел в бельгийский Вестерло, с которым подписал долгосрочный контракт.

Сидорчук в Instagram опубликовал пост, в котором попрощался с киевской командой, а также добавил видео своей карьеры в Динамо.

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«Киев — это мы. Киев — это часть моей жизни. И теперь я вынужден говорить о ней в прошедшем времени.

В 2012 году я пришел в легендарный клуб Динамо. Сбылась мечта простого парня из Запорожья. В 2013 году дебютировал за бело-синих. Началась моя динамовская история.

В 2015 году дебютировал в Лиге чемпионов. Незабываемые эмоции, еще и победили тогда. Просто сказка. В 2017 году стал капитаном команды. Статус, ставший большой ответственностью.

Были трофеи, победы, поражения. Разное было. Кажется, мы прошли вместе через все. Достойно прошли.

Я имел честь работать с лучшими тренерами и играть с талантливыми футболистами. Очень горжусь этим.

За все годы в клубе я не считал нормой расслабляться или принимать как должное свое пребывание в лучшем клубе страны. Мне постоянно хотелось доказывать, что я имею право быть здесь, быть частью легенды, быть в бело-синей семье.

И я делал для этого все возможное и невозможное и сознательно посвятил 11 лет жизни команде, которую люблю.

Этот жизненный этап очень ценен для меня. И я иду с этим опытом дальше. И спасибо всем за него. Тренерам, коллегам по команде, каждому работнику клуба. Вы лучшие. Вы в сердце навсегда. Спасибо", — написал Сидорчук.

Сидорчук выступал за Динамо с 2012 года. Он сыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о переходе трех игроков в клубы УПЛ.