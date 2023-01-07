Лидер сборной Украины сменит клуб в Европе — журналист 7 января, 19:27 Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2024 года (Фото:ФК Аталанта)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский близок к переходу во французский Марсель, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, Марсель достиг личных условий контракта с Малиновским.

Французскому клубу остается договориться с Аталантой, переговоры с которыми находятся на завершающей стадии.

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Ожидается, что официально о трансфере Малиновского в Марсель будет объявлено на следующей неделе.

Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до 2024 года.



Ранее сообщалось, что Малиновский близок к переходу в лондонский Тоттенхэм.



Также была информация, что подписать украинца намерен лондонский Вест Хэм.