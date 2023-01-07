Лидер сборной Украины сменит клуб в Европе — журналист

7 января, 19:27
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Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2024 года (Фото:ФК Аталанта)

Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2024 года (Фото:ФК Аталанта)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский близок к переходу во французский Марсель, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, Марсель достиг личных условий контракта с Малиновским.

Французскому клубу остается договориться с Аталантой, переговоры с которыми находятся на завершающей стадии.

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Ожидается, что официально о трансфере Малиновского в Марсель будет объявлено на следующей неделе.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1611720590120947713

Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до 2024 года.

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Ранее сообщалось, что Малиновский близок к переходу в лондонский Тоттенхэм.

Также была информация, что подписать украинца намерен лондонский Вест Хэм.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Сборная Украины ФК Марсель Руслан Малиновский Аталанта

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