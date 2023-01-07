Лидер сборной Украины сменит клуб в Европе — журналист
Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2024 года (Фото:ФК Аталанта)
Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский близок к переходу во французский Марсель, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации журналиста, Марсель достиг личных условий контракта с Малиновским.
Французскому клубу остается договориться с Аталантой, переговоры с которыми находятся на завершающей стадии.
Ожидается, что официально о трансфере Малиновского в Марсель будет объявлено на следующей неделе.
Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Малиновский близок к переходу в лондонский Тоттенхэм.
Также была информация, что подписать украинца намерен лондонский Вест Хэм.