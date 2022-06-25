«Спасибо украинцам». Полузащитник Шахтера попрощался с донецким клубом
Маркос Антонио провел в Шахтере три года (Фото:ФК Шахтер)
Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио сообщил, что покидает «горняков».
Об этом 22-летний бразилец рассказал в своем аккаунте в Instagram, прикрепив видео с эффектными моментами во время игры за Шахтер.
В своей публикации Антонио поблагодарил Шахтер и украинцев и заявил, что в его карьере начинается новый этап.
"Прощания никогда не бывают легкими, но чтобы один цикл начался, другой должен окончиться. Сегодня я прощаюсь с Шахтером. Я носил футболку этого клуба 3 года, я просто должен поблагодарить его за все. Ты часть моей истории.
Спасибо всем, кто принял участие в моем путешествии. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с тобой. Спасибо", - написал Антонио.Маркос Антонио продолжит карьеру в римском Лацио.
Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтиансе.
Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).
На днях в Бенфику перешел звездный футболист Давид Нерес, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.
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