«Спасибо украинцам». Полузащитник Шахтера попрощался с донецким клубом 25 июня, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Маркос Антонио провел в Шахтере три года (Фото:ФК Шахтер)

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио сообщил, что покидает «горняков».

Об этом 22-летний бразилец рассказал в своем аккаунте в Instagram, прикрепив видео с эффектными моментами во время игры за Шахтер.

В своей публикации Антонио поблагодарил Шахтер и украинцев и заявил, что в его карьере начинается новый этап.

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"Прощания никогда не бывают легкими, но чтобы один цикл начался, другой должен окончиться. Сегодня я прощаюсь с Шахтером. Я носил футболку этого клуба 3 года, я просто должен поблагодарить его за все. Ты часть моей истории.

Спасибо всем, кто принял участие в моем путешествии. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с тобой. Спасибо", - написал Антонио.

Маркос Антонио продолжит карьеру в римском Лацио.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтиансе.

Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

На днях в Бенфику перешел звездный футболист Давид Нерес, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.

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