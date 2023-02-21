Провальный старт. Мудрик установил антирекорд английской Премьер-лиги

21 февраля, 17:38
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Мудрик перешел в Челси за 100 млн евро (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мудрик перешел в Челси за 100 млн евро (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский новичок лондонского Челси Михаил Мудрик установил антирекорд английской Премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает Football London со ссылкой на Sky Sports.

В матче 24-го тура АПЛ, в котором Челси уступил Саутгемптону 0:1, Мудрик вышел на поле во втором тайме. Он провел на поле 40 минут и за это время 20 раз потерял мяч.

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Это стало антирекордом АПЛ среди выходивших на замену во втором тайме футболистов.

На этот момент Мудрик сыграл за Челси пять матчей, не отличившись результативными действиями.

Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, что стало самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги.

Украинец дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0), в котором сразу же установил рекорд сезона в чемпионате, развив скорость 36,63 км/ч.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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