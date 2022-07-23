Ракицкий официально подписал контракт с новым клубом

23 июля, 19:26
Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах (Фото:ФК Шахтер)

Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах (Фото:ФК Шахтер)

Экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий стал игроком турецкого Адана Демирспора.

Об этом сообщает пресс-служба Адана Демирспора в официальном аккаунте клуба в Twitter.

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Ракицкий подписал с турецким клубом контракт на один год с возможностью продления еще на один.

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Остальные детали трансфера не разглашаются.

https://twitter.com/AdsKulubu/status/1550851728509132801

Адана Демирспор выступает в высшей футбольной лиге Турции (Суперлиги). В прошлом сезоне клуб занял в чемпионате страны 9-е место.

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Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала полномасштабной войны в Украине.

После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл за него в товарищеском матче, а позже присоединился к Шахтеру и также принял участие в нескольких контрольных поединках.

Сообщалось, что он может официально вернуться в Шахтер, но трансфер так и не состоялся.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Ярослав Ракицкий

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