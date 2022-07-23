Ракицкий официально подписал контракт с новым клубом 23 июля, 19:26 Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах (Фото:ФК Шахтер)

Экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий стал игроком турецкого Адана Демирспора.

Об этом сообщает пресс-служба Адана Демирспора в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Читайте также: Зинченко официально стал игроком Арсенала

Ракицкий подписал с турецким клубом контракт на один год с возможностью продления еще на один.

Видео дня

Остальные детали трансфера не разглашаются.

Адана Демирспор выступает в высшей футбольной лиге Турции (Суперлиги). В прошлом сезоне клуб занял в чемпионате страны 9-е место.



Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала полномасштабной войны в Украине.

После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл за него в товарищеском матче, а позже присоединился к Шахтеру и также принял участие в нескольких контрольных поединках.

Сообщалось, что он может официально вернуться в Шахтер, но трансфер так и не состоялся.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.