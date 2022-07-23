Ракицкий официально подписал контракт с новым клубом
Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах (Фото:ФК Шахтер)
Экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий стал игроком турецкого Адана Демирспора.
Об этом сообщает пресс-служба Адана Демирспора в официальном аккаунте клуба в Twitter.
Ракицкий подписал с турецким клубом контракт на один год с возможностью продления еще на один.
Остальные детали трансфера не разглашаются.
Адана Демирспор выступает в высшей футбольной лиге Турции (Суперлиги). В прошлом сезоне клуб занял в чемпионате страны 9-е место.
Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала полномасштабной войны в Украине.
После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл за него в товарищеском матче, а позже присоединился к Шахтеру и также принял участие в нескольких контрольных поединках.
Сообщалось, что он может официально вернуться в Шахтер, но трансфер так и не состоялся.
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