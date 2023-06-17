«Ребров сказал слова Павелко». В ассоциации уверены, что тренер сборной цитировал президента УАФ 17 июня, 09:18 Первый официальный матч Реброва во главе сборной (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Украинская ассоциация футбола после победы сборной Украины над Северной Македонией (3:2) в своем Facebook опубликовала пост, в котором спросила, знают ли болельщики, что сказал Ребров игрокам в раздевалке.

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В комментариях к публикации УАФ прикрепила картинку со словами Андрея Павелко после заседания суда 16 июня.

«Все будет хорошо. Мы победим», — отметила пресс-служба.

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«А еще сказал, чтобы футболисты изменили темп игры», — впоследствии добавили в УАФ.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Напоминаем, что суд отправил Андрея Павелко в СИЗО на 60 дней.

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