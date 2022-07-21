Роналду готов на существенное уменьшение зарплаты ради перехода из Манчестер Юнайтед в другой клуб — журналист

21 июля, 20:08
Роналду не хочет оставаться в Манчестере Юнайтед (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Роналду не хочет оставаться в Манчестере Юнайтед (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Португальский нападающий Криштиану Роналду намерен покинуть Манчестер Юнайтед этим летом, сообщает журналист Бен Якобс.

По информации журналиста, агент Роналду Жорже Мендеш дал понять клубам, что португалец ради перехода готов пойти на сокращение своей заработной платы до 30%.

Сообщается, что Роналду хочет перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Видео дня
https://twitter.com/JacobsBen/status/1550064176583909378
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Манчестер Юнайтед по итогам прошедшего сезона не попал в Лигу чемпионов и будет выступать в Лиге Европы.

Ранее на фоне слухов о желании Роналду покинуть Манчестер Юнайтед футболист не отправился вместе с английским клубом на предсезонный тур в Таиланд «по семейным причинам».

Позже в СМИ появилась информация, что Роналду придется провести еще один сезон в МЮ из-за недостатка вариантов продолжения карьеры, несмотря на то, что его агент Жорже Мендеш изучает все возможности.

Кроме того, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что португалец не продается.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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