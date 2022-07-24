Принципиальный соперник Реала планирует продать звездного игрока ради подписания Роналду — СМИ 24 июля, 17:54 Криштиану Роналду может вернуться в Испанию (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Мадридский Атлетико может подписать португальского форварда Криштиану Роналду, который перед возвращением в Манчестер Юнайтед выступал за принципиальных соперников «матрасников» — Реал, сообщает The Times.

По информации издания, Атлетико рассматривает возможность подписания Роналду, однако важным препятствием для трансфера является финансовый вопрос.

Чтобы устранить эту проблему, Атлетико готов продать форварда Антуана Гризманна и уже предлагал игрока ПСЖ, но парижский клуб отказался от сделки.

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Следует отметить, что права на Гризманна принадлежат Барселоне, но в договоре между клубами есть опция обязательного выкупа, если французский футболист проведет определенное количество матчей за Атлетико.

В то же время Daily Mirror сообщает, что Манчестер Юнайтед готов рассмотреть аренду Криштиану Роналду в другой клуб, если португалец согласится продлить контракт с «красными дьяволами» до лета 2024 года.



Ранее на фоне слухов о желании Роналду покинуть Манчестер Юнайтед футболист не отправился вместе с английским клубом на предсезонный тур в Таиланд «по семейным причинам».



Сообщалось, что Роналду намерено покинуть Манчестер Юнайтед и ради перехода в другой клуб готов пойти на сокращение своей заработной платы до 30%.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг в свою очередь заявил, что португалец не продается.



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