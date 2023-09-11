Фатальный поцелуй. Президент Федерации футбола Испании подал в отставку после громкого скандала

11 сентября, 13:16
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Луис Рубиалес (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Луис Рубиалес (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Глава испанского футбола Луис Рубиалес принял решение покинуть свой пост.

Специалист официально подал в отставку после громкого скандала на финале женского чемпионата мира.

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Напомним, Рубиалес во время церемонии награждения страстно поцеловал в губы футболистку испанской сборной Дженнифер Эрмосо. В результате девушка написала жалобу на функционера, а в мире начались протесты против Луиса.

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«Я передал заявление об отставке с поста президента RFEF.

После быстрого отстранения, проведенного ФИФА плюс остальных процедур, открытых против меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свой пост", — приводит слова функционера Relevo.

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В финале женского ЧМ-2023 сборная Испании одолела команду Англии (1:0), завоевав свой первый в истории титул чемпионок мира.

Отметим, что мать главы футбола Испании защищала сына, объявив голодовку.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Англии растрогал журналистку во время интервью.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Испании

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