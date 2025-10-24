«Будто при Пушиче». Экс-вратарь Шахтера назвал виновных в поражении «горняков» от Легии в Лиге конференций

Вирт заявил, что стартовый состав, который главный тренер Шахтера Арда Туран выставил на игру, вызывал сомнения еще до начала матча, сообщает Украинский футбол.

«За два-три часа до начала игры я однозначно ожидал победу Шахтера, но когда увидел стартовый состав, то у меня сразу появились сомнения относительно этого. Не понял приоритеты Турана…», — отметил Вирт.

Тренер отметил, что первый пропущенный гол стал следствием сразу нескольких ошибок и раскритиковал и игру команды в целом.

«Вратарь поздно среагировал на удар с немаленького расстояния, да еще и пропустил в ближний угол. Хотя выстрел и был сильным, но стоит отметить и ошибку почти в центре поля от Исаке. Поэтому первый гол стал следствием серии ошибок, а не только Фесюна.

Первый тайм вообще мне очень не понравился. Команда не была агрессивной, не играла на скорости, все делали очень медленно", — добавил Вирт.

По его словам, ответственность за поражение лежит как на тренере, так и на опытных игроках.

«За результат отвечает главный тренер, конечно же. Почему была такая стратегия на матч, такой именно состав, ответ на эти вопросы может вам дать только Арда Туран. Но! За качество игры ответственны и игроки Шахтера, которые, мягко говоря, провели свой не лучший матч. Николай Матвиенко, Артем Бондаренко и остальные опытные ребята сыграли не на самом высоком уровне…», — отметил тренер Нивы.

Вирт заявил, что этот Шахтер напомнил ему комнаду времен Марино Пушича — бывшего тренера «горняков».

«Летом, с приходом Турана, когда играли в квалификации Лиги Европы против Ильвеса и Бешикташа, то мне команда очень нравилась. Я видел агрессию, видел игроков, которые быстро работают с мячом и принимают правильные решения, а где все это делось сейчас?

Мне трудно объяснить. Было немало информации о нагрузке от Турана, добавились травмы ведущих игроков — это все понятно. Но я в матче против Легии поймал себя на мысли, что как будто какой-то другой Шахтер играл… Будто при Пушиче в его втором сезоне во главе «горняков»", — подытожил Вирт.

