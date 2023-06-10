«Пусть заканчивает с футболом». Виктор Леоненко недоволен игрой нападающего сборной Украины 10 июня, 15:35 Леоненко (Фото:телеканал Футбол 1)

Бывший игрок киевского Динамо прокомментировал игру форварда Брюгге Романа Яремчука, которую он показывает в последнее время.

В своем Telegram-канале Виктор Леоненко опубликовал голосовое сообщение, в котором сказал, что нападающему сборной Украины, выступающему в бельгийском чемпионате, нужно заканчивать карьеру футболиста.

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«Относительно Яремчука. Не Ивана, а Романа. Я считаю, что ему давным-давно надо было закончить. Все просто», — сказал Леоненко.

Напоминаем, что Яремчук в 27-ми матчах за Брюгге забил два гола и отдал три результативные передачи.

Также недавно Виктор попросил Реброва объявить свою зарплату в сборной Украины.

Ранее Леоненко раскритиковал вызов в сборную Андрея Ярмоленко.