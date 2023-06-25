Звездный испанский футболист посетил вечер UFC — видео
Рамос с женой на UFC (Фото:Insragram: sergioramos)
Серхио Рамос, покинувший ПСЖ, посетил турнир UFC, который состоялся вечером 24 июня в Джексонвилле (США).
В главном поединке вечера испанец грузинского происхождения Илья Топурия встречался против американца Джоша Эммета.
Рамос с женой пришли поддержать испанского бойца, который одержал победу единогласным решением судей.
Также недавно украинский боец UFC потерял сознание, но это не остановило соперника, который продолжил его избивать.
Ранее сообщалось, что в UFC готовы организовать поединок двум миллиардерам.