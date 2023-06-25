Звездный испанский футболист посетил вечер UFC — видео

25 июня, 11:23
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Рамос с женой на UFC (Фото:Insragram: sergioramos)

Рамос с женой на UFC (Фото:Insragram: sergioramos)

Серхио Рамос, покинувший ПСЖ, посетил турнир UFC, который состоялся вечером 24 июня в Джексонвилле (США).

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В главном поединке вечера испанец грузинского происхождения Илья Топурия встречался против американца Джоша Эммета.

Рамос с женой пришли поддержать испанского бойца, который одержал победу единогласным решением судей.

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Также недавно украинский боец UFC потерял сознание, но это не остановило соперника, который продолжил его избивать.

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Ранее сообщалось, что в UFC готовы организовать поединок двум миллиардерам.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Серхио Рамос UFC

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