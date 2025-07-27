В Грузии сожгли флаг России в знак протеста против допуска «нейтральных» спортсменов на ЧМ по фехтованию

С 22 по 30 июля в столице Грузии Тбилиси проходит чемпионат мира по фехтованию. На турнир со скандалом допустили россиян и белорусов в нейтральном статусе .

В воскресенье, 27 июля, возле Олимпийского дворца спорта в Тбилиси состоялась акция протеста против допуска представителей РФ к мировому первенству. Собрались местные жители и украинцы.

Демонстранты сожгли флаг России в знак протеста. Видео опубликовало грузинское издание Netgazeti.

Активисты принесли на акцию плакаты, на которых были изображены российские фехтовальщицы Софья Великая и Яна Егорян рядом с диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) допустила к мировому первенству в нейтральном статусе спортсменов, которые имеют непосредственную связь с российскими вооруженными силами, в частности офицеров армии РФ Великую и Егорян. Федерация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску нейтральных атлетов.

Федерация фехтования Украины назвала допуск россиян с воинскими званиями на соревнования «плевком в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности».

