«Илон несерьезен, пора двигаться дальше». Бой Цукерберг — Маск оказался на грани срыва 14 августа, 10:14 Марк Цукерберг (Фото:Марк Цукерберг via Instagram)

Разработчик социальной сети Facebook и основатель компании Meta Марк Цукерберг отреагировал на нежелание основателя SpaceX и владельца Twitter Илона Маска провести бой 26 августа.

Цукерберг опубликовал пост в соцсети Threads, в котором заявил, что собирается искать другого соперника, поскольку Маск относится к поединку несерьезно.

«Я думаю, нам всем стоит согласиться, что Илон несерьезен, пора двигаться дальше. Я предложил дату. Дэйна Уайт предлагал провести бой как благотворительное мероприятие.

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Илон не подтверждает дату, потом говорит, что ему нужна операция, а сейчас просит о проведении тренировки на моем заднем дворе", — написал Цукерберг.

Цукерберг добавил, что в будущем все же не исключает поединка с Маском.

"Если он когда-то серьезно займется датой боя и официальным мероприятием, он знает, как со мной связаться. В любом случае, время двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на поединках с людьми, которые воспринимают спорт серьезно", — подытожил Цукерберг.

Фото: Марк Цукерберг via Threads

Ранее Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Мать Маска Мэй Маск запретила ему драться в клетке с Цукербергом, однако он к ней не прислушался и начал подготовку к бою.

Недавно Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером, а Цукерберг — с чемпионами UFC Исраилем Адесанья и Александром Волкановским.

Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что бой Маск — Цукерберг может принести миллиард долларов прибыли.

Впоследствии Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа, на что тот ответил, что пока неизвестно, сможет ли он выйти в ринг против в предложенный день, поскольку имеет проблемы со здоровьем.