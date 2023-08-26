Повторил результат Олимпиады-2012. Беринчик в кровавой зарубе одолел шведа и защитил чемпионский пояс
Денис Беринчик и Энтони Йигит (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) провел поединок в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша).
Спортсмен вышел в ринг с представителем Швеции Энтони Йигитой. Украинец появился на публике в агрессивном образе викинга.
Первые раунды прошли в равной борьбе, боксеры обменивались ударами, проводили атаки и старались не допускать ошибок.
В пятом раунде Беринчик нанес силовой удар, который открыл кровотечение над глазом у Йигита.
Под конец шестого раунда Денис удивил шведа, нанеся несколько точных ударов, которые заставили соперника пошатнуться.
Боксеры продолжили конкурировать друг с другом, но лучше выглядел Беринчик.
В финальных раундах Денис значительно превосходил Энтони. Швед защищался, выбрасывая единичные удары.
Последний раунд прошел в невероятной зарубе, ведь боксеры просто стали в центре ринга и наносили один удар за другим, забыв про защиту.
Победу в поединке единогласным решением судей одержал Беринчик: 117−111, 115−113, 116−112.
Отметим, что Беринчик и Йигит провел свой первый поединок еще в 2012 году на Олимпийских играх. Тогда украинец также победил решением судей.
Ранее сообщалось, что украинец Митрофанов проиграл во втором раунде, побывав в четырех нокдаунах.
Напомним, звездная украинская спортсменка в шикарном костюме посетила вечер бокса Усик — Дюбуа.