«Мы с тобой встретимся». Бывший чемпион мира пытается запугать Александра Усика

15 июня, 21:46
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Уайлдер (Фото:Instagram)

Уайлдер (Фото:Instagram)

Американский боксер Деонтей Уайлдер, который мог заменить Дюбуа в поединке против Усика, обратился к чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF.

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В комментарии ESNEWS Бомбардировщик, как называют Уайлдера, заявил, что Усик напуган от самой мысли о бое с ним, однако все пути украинца приведут его к нему.

«Так ты боишься меня. Мы это знаем. Я много чего знаю. Ты не раз отказывался от нашего боя.

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Напуганный человек ничего не заработает, но все дороги ведут к Деонтею Уайлдеру, как бы там ни было. Так или иначе, но мы с тобой рано или поздно увидимся", — сказал Уайлдер.

Отметим, что Александр Усик заявлял, что отказывается драться со звездным американцем.

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Напомним, что свой последний поединок украинец провел в августе прошлого года против Энтони Джошуа, защитив все свои пояса.

https://www.youtube.com/embed/-5_fK_SnARg

Ранее сообщалось, что бой Усик — Дюбуа состоится в польском Вроцлаве 26 августа этого года.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер

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