«Я на себе тяну супертяжелый вес». Джошуа пафосно прокомментировал победу над Хелениусом 13 августа, 10:36 Джошуа против Хелениуса (Фото:Nick Potts/PA)

Британец Энтони Джошуа высказался о своей победе над Робертом Хелениусом.

Боксер поблагодарил финна за то, что принял бой после того, как Диллиан Уайт, который должен был боксировать против Джошуа, сдал положительный тест на допинг. Также Энтони уверен, что тянет хевивейт на своей спине.

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«Я просто хочу поаплодировать Роберту Хелениусу за то, что он принял этот бой.

Люди должны оставить меня в покое. Это мое время на ринге. Дайте мне подышать. У парня есть талант, я должен был понять его стиль, потому что он был поздней заменой, и я хочу поблагодарить его за спасение шоу.

Я не хочу говорить слишком много. Но у меня болит спина из-за того, что я тяну супертяжелый вес", — цитирует Джошуа Belfast Telegraph.

Напомним, что Джошуа нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде мощным ударом в челюсть.

Отметим, что это вторая победа Энтони Джошуа подряд. До этого он по очкам победил Джермейна Франклина.

Ранее сообщалось, что украинский боксер стал чемпионом мира, подло нокаутировав соперника.