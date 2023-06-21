«Разденьте и отлупите его задницу». Американский супертяжеловес жестко пристыдил Александра Усика 21 июня, 10:42 Александр Усик (Фото:Sky Sports)

Американец Кристофер Лавджой раскритиковал чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика из-за того, что он не дрался уже почти год.

В своем Twitter-аккаунте боксер заявил, что Усику должно быть стыдно, что он не защищает свои титулы уже почти год.

«У этого маленького, скользкого урода Усика все еще нет боя? Им надо раздеть его и дать по заднице. Через 60 дней исполнится год с его последнего боя, стыд»,— написал Лавджой.

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THAT LITTLE SLIMEY FKR USYK STILL DOESNT HAVE A FIGHT HUH? THEY NEED TO STRIP HIS A$& — Christopher Lovejoy (@LovejoyBoxing) June 19, 2023

Напомним, что Александр Усик провел свой последний поединок в августе прошлого года, когда защитил свои пояса против Джошуа.

Также украинский боксер в апреле мог провести бой с Тайсоном Фьюри, однако поединок сорвался из-за условий британца.

Известно, что в августе этого года Усик будет боксировать против Дюбуа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что стали известны гонорары Усика и Дюбуа за бой.