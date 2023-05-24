«Ограбление». Легенда бокса сравнил себя с Ломаченко после поражения от Хейни 24 мая, 11:42 Оскар Де Ла Хойя считает победу Хейни незаслуженной (Фото:Оскар Де Ла Хойя via Instagram)

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя высказал свое мнение относительно результата боя между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни.

Легендарный боксер опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что Ломаченко несправедливо присудили поражение, и сравнил бой со своим поединком против Флойда Мейвезера в 2007 году.

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«Хейни победил Ломаченко так же, как Мейвезер победил меня. Ограбление», — написал Оскар Де Ла Хойя.

Согласно судейским запискам, Хейни победил Ломаченко со счетом 116−112, 115−113, 115−113 и сохранил все чемпионские пояса, однако многие считают, что американцу отдали победу несправедливо.

В частности, о несправедливом решении судей заявил знаменитый голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Также победителем Ломаченко считает Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика.

Несогласие с решением судей выразил и народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Непобежденный американский боксер Шакур Стивенсон придерживается такого же мнения, заявив, что Ломаченко «ограбили».