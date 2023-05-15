Известный украинский боксер назвал преимущество Ломаченко в предстоящем бою с Хейни 15 мая, 16:37 Виктор Постол считает, что Ломаченко будет тяжело вести с Хейни ближний бой (Фото:Виктор Постол via Instagram)

Украинский боксер полусреднего веса Виктор Постол поделился ожиданиями перед боем между своим земляком Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хейни.

По словам Постола, у каждого из боксеров есть свои преимущества, а, в частности, Ломаченко в ринге может помочь больший опыт и скорость, сообщает XSPORT.

«По моему мнению, преимущество Ломаченко должно быть в том, что у него большой опыт в любительском боксе, он лучше маневрирует, выбрасывает больше ударов.

Видео дня

А преимущество Хейни в том, что он высокий, у него более длинные руки и благодаря этому Ломаченко будет трудно подобраться к нему близко", - сказал Постол.

Поединок Ломаченко-Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.



Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.

Сообщалось, что в Украине поединок не будет транслироваться.