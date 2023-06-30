«Он уничтожил Хейни». Обидчик Ломаченко назвал главную ошибку украинца в бою против абсолютного чемпиона 30 июня, 11:21 Теофимо Лопес (Фото:Top Rank)

Бывший обладатель титулов IBF, WBA, WBO и WBC в легком весе Тео Лопес, который забрал их у украинского боксера, рассказал, почему Василий Ломаченко проиграл поединок за звание абсолютного чемпиона Девину Хейни.

Американский боксер уверен, что украинец не забрал пояса домой, поскольку проиграл последний раунд, потому что считал, что победа уже в его руках.

«Хейни бой с Ломаченко проиграл. Однако проблема Ломы в том, что он остановился в 12-м раунде. Он думал, что победа уже у него в кармане».

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Также Теофимо добавил, что Ломаченко разгромно победил Хейни в том поединке.

«Я считаю, что Ломаченко выиграл 9−3 или 8−4 по раундам. Я дрался с этим парнем и проводил спарринги с Девином. Я понимал, что 12-й раунд станет решающим», — заявил Лопес Boxing Social.

Напомним, что Теофимо Лопес неожиданно закончил карьеру в возрасте 25 лет.

А впоследствии американский боксер поставил ультиматум для своего возвращения в бокс.

В своем последнем поединке Теофимо Лопес победил Тейлора и забрал у него пояс WBO в первом полусреднем весе.