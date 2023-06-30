«Он уничтожил Хейни». Обидчик Ломаченко назвал главную ошибку украинца в бою против абсолютного чемпиона

30 июня, 11:21
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Теофимо Лопес (Фото:Top Rank)

Теофимо Лопес (Фото:Top Rank)

Бывший обладатель титулов IBF, WBA, WBO и WBC в легком весе Тео Лопес, который забрал их у украинского боксера, рассказал, почему Василий Ломаченко проиграл поединок за звание абсолютного чемпиона Девину Хейни.

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Американский боксер уверен, что украинец не забрал пояса домой, поскольку проиграл последний раунд, потому что считал, что победа уже в его руках.

«Хейни бой с Ломаченко проиграл. Однако проблема Ломы в том, что он остановился в 12-м раунде. Он думал, что победа уже у него в кармане».

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Также Теофимо добавил, что Ломаченко разгромно победил Хейни в том поединке.

«Я считаю, что Ломаченко выиграл 9−3 или 8−4 по раундам. Я дрался с этим парнем и проводил спарринги с Девином. Я понимал, что 12-й раунд станет решающим», — заявил Лопес Boxing Social.

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Напомним, что Теофимо Лопес неожиданно закончил карьеру в возрасте 25 лет.

А впоследствии американский боксер поставил ультиматум для своего возвращения в бокс.

В своем последнем поединке Теофимо Лопес победил Тейлора и забрал у него пояс WBO в первом полусреднем весе.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес Девин Хейни

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