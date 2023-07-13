«Не убегай от меня». Обидчик Ломаченко готов возобновить карьеру и побить Дэвина Хейни

13 июля, 10:17
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Теофимо Лопес (Фото:Instagram)

Теофимо Лопес (Фото:Instagram)

Боксер Теофимо Лопес, который побеждал Василия Ломаченко, вызвал на бой абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни.

Американец в своем Twitter-аккаунте заверил, что ради боя с абсолютом готов возобновить карьеру, которую закончил после поединка против Джоша Тейлора.

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«Девин, ты быстро взялся за мой пояс чемпиона WBO. Давай тогда устроим бой. Посмотрим, кто на что на самом деле готов.

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И нет, не рассчитывай на то, что будешь стороной А. У меня королевский пояс дивизиона. Так что не убегай. С###.

Я решил возобновить карьеру (я так думаю), потому что следующим шагом для Дэвина Хэйни был бы бой с жалким Арнольдом Барбозой за мой титул чемпиона WBO в весе 140 фунтов".

Также Лопес отметил, что не считает Хейни настоящим чемпионом.

«Я устал помогать этому ребенку в становлении тем, кем он не является. Вот настоящий чемпион», — написал Лопес.

Напомним, что Хейни защитил звание абсолютного чемпиона в легком весе против Василия Ломаченко.

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Также недавно Тео наехал на чемпиона и назвал его щенком и фальшивкой.

Ранее Теофимо Лопес предложил легендарному Майвезеру подраться в ринге.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Теофимо Лопес Девин Хейни

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