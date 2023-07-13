«Не убегай от меня». Обидчик Ломаченко готов возобновить карьеру и побить Дэвина Хейни
Теофимо Лопес (Фото:Instagram)
Боксер Теофимо Лопес, который побеждал Василия Ломаченко, вызвал на бой абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни.
Американец в своем Twitter-аккаунте заверил, что ради боя с абсолютом готов возобновить карьеру, которую закончил после поединка против Джоша Тейлора.
«Девин, ты быстро взялся за мой пояс чемпиона WBO. Давай тогда устроим бой. Посмотрим, кто на что на самом деле готов.
И нет, не рассчитывай на то, что будешь стороной А. У меня королевский пояс дивизиона. Так что не убегай. С###.
Я решил возобновить карьеру (я так думаю), потому что следующим шагом для Дэвина Хэйни был бы бой с жалким Арнольдом Барбозой за мой титул чемпиона WBO в весе 140 фунтов".
Также Лопес отметил, что не считает Хейни настоящим чемпионом.
«Я устал помогать этому ребенку в становлении тем, кем он не является. Вот настоящий чемпион», — написал Лопес.
Напомним, что Хейни защитил звание абсолютного чемпиона в легком весе против Василия Ломаченко.
Также недавно Тео наехал на чемпиона и назвал его щенком и фальшивкой.
Ранее Теофимо Лопес предложил легендарному Майвезеру подраться в ринге.