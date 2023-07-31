Усик — Дюбуа: непобежденный украинец проведет бой с поляком в андеркаде титульного поединка

31 июля, 18:30
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Ярослав Харцыз (Фото:ФБУ)

Ярослав Харцыз (Фото:ФБУ)

Ярослав Харцыз (2−0, 2 KO), украинский боксер первого среднего веса, свой следующий поединок проведет в андеркарде боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Промоутерская компания К2 Promotions сообщила, что соперником украинца станет польский боксер Конрад Чайковски (2−0−1, 1KO).

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Боксерское шоу состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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Свой последний бой Харцыз провел в апреле этого года, когда техническим нокаутом в первом раунде победил Петра Рандышека из Чехии.

Напомним, в андеркарде поединка Усик — Дюбуа также сразятся еще четверо украинцев: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь и Федор Черкашин.

Ранее сообщалось, что скандальный украинский боксер сделал неожиданный прогноз на поединок Усик — Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс

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