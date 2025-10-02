«Следует быть очень осторожным»: Туран предостерег Шахтер перед игрой Лиги конференций против худшей команды Шотландии

2 октября впервые в своей истории донецкий Шахтер сыграет в основном этапе Лиги конференций — третьем по уровню еврокубке.

В 22:00 по киевскому времени на стадионе Питтодри местный Абердин будет принимать украинскую команду. Перед встречей главный тренер Шахтера Арда Туран поделился ожиданиями от матча против шотландского клуба в первом туре основного этапа Лиги конференций.

Реклама

«Мы ожидаем сложную игру, ведь Абердин имеет футбол в своей ДНК. У них замечательная культура и футбольная история, к которой мы должны относиться с уважением.

В составе много игроков с опытом выступлений за национальные сборные. Против такого клуба, с такой историей и опытом, следует быть очень осторожным.

У нас есть система и качество, на которое мы полагаемся, но также у нас есть игроки в возрасте 18−19 лет, которые приехали сюда после 10-часового путешествия, пересекая две границы. Они могут иметь трудности с адаптацией к этому уровню. Поэтому считаю, что завтра обе команды имеют равные шансы", — цитирует Турана BBC.

Примечательно, что к игре с Горняками Абердин подходит с серией в семь подряд матчей без побед во всех турнирах: у команды лишь один зачетный балл и последнее место в чемпионате. Последний раз шотландский клуб побеждал еще 16 августа в игре Кубка лиги. Несмотря на это, Арда Туран отметил, что уважает и не собирается недооценивать соперника.

«Я точно не думаю об этом турнире, учитывая то, что Абердин находится на дне шотландской Премьер-лиги, ведь прежде всего в футболе всегда нужно иметь уважение. В случае с Абердином — они потеряли много моментов в сыгранных матчах. И я могу спросить вас: действительно ли они заслуживали поражения в последней игре, где пропустили на последней минуте?

Они упустили много возможностей. А еще иногда в футболе ты просто не получаешь результата, даже если играл правильно, и сейчас Абердин ищет различные системы и различных футболистов. Они находятся в поиске, чтобы сделать все правильно. Мы действительно уважаем их тренера, игроков", — добавил Туран.

Читайте также: Соперник киевского Динамо в Лиге конференций повторил исторический рекорд перед матчем с украинским клубом

Отметим, что Шахтер в прошлом матче без проблем разгромил Рух в украинской Премьер-лиге.

Добавим, что соперниками Горняков в Лиге конференций также будет Легия, Брейдаблик, Шемрок, Хамрун Спартанс и Риека.

Кстати, в 19:45 по столичному времени Динамо Киев также впервые сыграет в третьем по значимости еврокубке. В польском городе Люблин команда Шовковского попытается отобрать очки у явного фаворита турнира Кристал Пэлас.

Ранее бывший нападающий сборной Украины объяснил, почему Динамо не победит английский клуб в Лиге конференций.