Клуб УПЛ анонсировал возможный трансфер украинского чемпиона

19 июля, 08:27
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Усик дебютировал за Полесье в прошлом году на турнире Winter Cup (Фото:ФК Полесье через Instagram)

Усик дебютировал за Полесье в прошлом году на турнире Winter Cup (Фото:ФК Полесье через Instagram)

Житомирское Полесье, которое недавно повысилось в классе, заинтриговало болельщиков потенциальным новичком.

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В своем Telegram-канале клуб смайликами намекнул на подписание Александра Усика, на которое указывают догадки болельщиков.

Отметим, что рост Усика — 191 см, а его прозвище — кот.

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Напомним, что Александр Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа 26 августа этого года.

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Также чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе в прошлом году выступал за житомирскую команду на турнире Winter Cup.

Позже Александр заявлял, что собирается сыграть против киевского Динамо в составе дебютанта УПЛ.

Ранее Усик вручил уникальный подарок президенту Полесья.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Александр Усик ФК Полесье

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