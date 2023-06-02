«Заявил ему, что Ломаченко победил». Американский боксер не сдержался после победы Хейни над украинцем 2 июня, 16:27 Райан Гарсия (Фото:DAZNBoxing via Twitter)

Райан Гарсия, который недавно проиграл Джервонте Дэвису, выразил свое недовольство победой своего земляка над Василием Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Об этом боксер сказал Boxing Champs. По его словам, украинец должен был выйти из поединка триумфатором.

«Я написал Хейни: „Я считаю, что Лома забрал бой, но попробуй оставить в прошлом хейт, с которым ты столкнулся, и смотри вперед“».

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Также Гарсия согласился с реакцией зрителей, что украинца ограбили.

«Я был на арене. Я думал, что Лома победил. Люди говорят: „Не называй это ограблением“. Хорошо, но когда кто-то заслуживает победы, это все равно в каком-то смысле ограбление. Даже если разница в 1−2 очка, то второй боец, видимо, должен был победить», — сказал Гарсия.

Отметим, что команда Ломаченко не довольна результатом поединка и намеревалась подать апелляцию.

Однако вице-президент Top Rank заявил, что протест украинца ничего не изменит.

Ранее сообщалось, что менеджер Ломаченко написал письмо к боксерским организациям, чтобы те сделали его клиента обязательным претендентом на чемпионский пояс.