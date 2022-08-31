«Мне нужен новый вызов». Нападающий сборной Украины заявил о желании покинуть свой клуб ради перехода в команду из топ-лиги Европы 31 августа, 17:08 Артем Довбик хочет покинуть Днепр-1 в это трансферное окно (Фото:УАФ)

Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик заявил, что намерен покинуть свой нынешний клуб и перейти в команду из топ-чемпионата Европы.

Футболист рассказал, что обращался к руководству Днепра-1 с просьбой о трансфере и заявил, что имеет много предложений от европейских клубов, сообщает FanDay.

«Это, по меньшей мере, четыре клуба из итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и турецкой Суперлиги.

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Мой агент вел переговоры Ноттингем Форест. Было еще официальное предложение из клуба Чемпионшипа - Бернли", - сказал Довбик.

По словам Довбика, он хочет сменить клуб во время летнего трансферного окна, поскольку зимой найти новую команду будет труднее.

«Я стал лучшим бомбардиром в новейшей истории Днепра-1, лучшим игроком УПЛ в прошлом году, но сейчас я хочу реализовать свою мечту и попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. Надеюсь, что руководство и болельщики меня поймут, ведь карьера футболиста мимолетна, мне сейчас 25 лет и мне нужен новый вызов», — подытожил форвард.

Ранее сообщалось, что Довбик близок к переходу в итальянскую Салернитану.

Перед этим агент Довбика заявлял о возможном переходе игрока в итальянский Торино, а футболист вместе со своей женой побывал в Турине и ознакомился с инфраструктурой клуба.

Также сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест, или турецком Фенербахче.

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