В компанию к Зинченко. Футболист сборной Украины договорился о переходе в топ-клуб Англии — журналист 31 августа, 11:53 Мудрик может подписать 5-летний контракт с Арсеналом (Фото:ФК Шахтер)

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал, сообщает журналист Николо Скира.

По информации журналиста, Арсенал согласовал с Мудриком условия контракта до 2027 года.

Отмечается, что за трансфер футболиста сборной Украины лондонский клуб заплатит 30 млн евро.

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Накануне об вероятном переходе Мудрика в Арсенал сообщал журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Ранее сообщалось, что английский Эвертон делал Шахтеру устное предложение по трансферу Мудрика, предложив за игрока 30 млн евро, однако эта сумма не убедила донецкий клуб продать футболиста.



Перед этим Мудриком активно интересовался леверкузенский Байер, а сам футболист заявлял, что не прочь перейти в немецкий клуб, однако после длительных переговоров трансфер оказался на грани срыва.

Также сообщалось об интересе к Мудрику от английского Брентфорда, испанской Севильи, а также французской Ниццы, которая якобы предлагала за игрока 20 млн евро.

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