Подрастающая звезда Шахтера может стать одноклубником Зинченко — журналист 30 августа, 16:56 Мудрик может покинуть Шахтер (Фото:ФК Шахтер)

21-летний полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик может стать игроком лондонского Арсенала, в котором выступает украинский защитник Александр Зинченко, сообщает AFCReport со ссылкой на журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна.

Сообщается, что Арсенал намерен усилить фланг атаки и среди кандидатов на вакантное место оказался Мудрик, однако приоритетная цель "канониров" – Педру Нету из Вулверхэмптона.

Видео дня

Считается, что все будет зависеть от финансовых возможностей клуба, также хочет приобрести вингера и полузащитника.

Читайте также: Ведущий футболист сборной Украины сменил клуб в Европе

Ранее сообщалось, что английский Эвертон делал Шахтеру устное предложение по трансферу Мудрика, предложив за игрока 30 млн евро, однако эта сумма не убедила донецкий клуб продать футболиста.



Перед этим Мудриком активно интересовался леверкузенский Байер, а сам футболист заявил, что не прочь перейти в немецкий клуб, однако после длительных переговоров трансфер оказался на грани срыва.

Также сообщалось об интересе к Мудрику от английского Брентфорда, испанской Севильи, а также французской Ниццы, которая якобы предлагала за игрока 20 млн евро.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.