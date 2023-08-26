Кот против Динамита: какие прозвища у Усика и Дюбуа 26 августа, 10:17 Чемпион и претендент (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Накануне чемпионского боя в супертяжелом весе мы расскажем, под какими прозвищами знают Александра Усика и Даниэля Дюбуа в боксерском мире.

Напомним, что бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа, на нашем сайте уже идет онлайн поединка.

С первых боев на профессиональном ринге к Усику приклеилось прозвище Кот.

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«Кто-то первым назвал меня так, и пошло. Мне такое прозвище не по душе. Кот, конечно, милый зверек: мур-мур. Но в городе совершенно бесполезный. А вот в деревне, выполняя свои прямые обязанности, — он просто красавец. Вряд ли во мне есть что-то кошачье. Мне больше нравится волк», — признался Усик.

Тем не менее, менять свое прозвище Александр не захотел. Более того, он его даже «узаконил», называя себя в Instagram «Usyk. The Cat. Oleksandr».

Свое прозвище Дюбуа получил после того, как стал разрывать соперников в ринге. Судите сами, из 19 побед Даниэль 18 добился нокаутом. Самый поздний нокаут был в пятом раунде. А в основном соперники падали в первом либо втором. Так Дюбуа стал Динамитом.

Ранее мы писали, где в Украине можно посмотреть трансляцию боя Усик — Дюбуа.