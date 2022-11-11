Без экс-капитана Реала. Сборная Испании назвала заявку на чемпионат мира по футболу 11 ноября, 14:31 Испания считается одним из фаворитов чемпионата мира (Фото:Королевская испанская футбольная федерация)

Сборная Испании обнародовала список игроков для участия на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике внес в заявку национальной команды 26 футболистов, среди которых не нашлось места экс-капитану мадридского Реала, а теперь защитнику французского ПСЖ Серхио Рамосу, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

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Состав сборной Испании:

Вратари: Унаи Симон (Атлетико), Роберт Санчес (Брайтон), Давид Рая (Брентфорд)

Защитники: Дани Карвахаль (Реал), Сезар Аспиликуэта (Челси), Эрик Гарсия (Барселона), Уго Гильямон (Валенсия), Пау Торрес (Вильярреал), Эмерик Лапорт (Манчестер Сити), Жорди Альба (Барселона), Хосе Гая (Валенсия)

Полузащитники: Серхио Бускетс (Баррселона), Родриго Эрнандес (Манчестер Сити), Гави (Барселона), Карлос Солер (ПСЖ), Маркос Льоренте (Атлетико), Педри (Барселона), Коке (Атлетико)

Нападающие: Ферран Торрес ( Барселона), Нико Уильямс ( Атлетик), Иереми Пино ( Вильярреал), Альваро Мората ( Атлетико), Марко Асенсио ( Реал), Пабло Сарабия ( ПСЖ), Данные Ольмо ( Лейпциг), Ансу Фати ( Барселона)

На групповом этапе сборная Испании сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

Ранее составы на ЧМ-2022 объявили сборные Португалии, Англии, Бельгии, Бразилии, Хорватии, Франции и Германии.

