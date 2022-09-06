В Шахтере заявили об интересе Ювентуса к молодой звезде клуба 6 сентября, 16:52 Мудрик пока остается в Шахтере (Фото:ФК Шахтер)

Туринский Ювентус проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику донецкого Шахтера и сборной Украины Михаилу Мудрику.

Об этом рассказал помощник директора Шахтера по футболу Карло Николини, сообщает Gianluca di Marzio.

Николини подчеркнул, что Шахтер оценивает украинского таланта более чем в 35 миллионов евро.

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«Ювентус заинтересован в Мудрике, игроке, по которому мы отклонили предложения в 35 миллионов евро, потому что мы оцениваем его гораздо выше», — сказал Николини.

Ранее сообщалось, что Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал, однако летом трансфер так и не состоялся.

Кроме этого, английский Эвертон делал Шахтеру устное предложение по трансферу Мудрика, предложив за игрока 30 млн евро, однако эта сумма не убедила донецкий клуб продать футболиста.



Перед этим Мудриком активно интересовался леверкузенский Байер, а сам футболист заявлял, что не прочь перейти в немецкий клуб, однако после длительных переговоров трансфер сорвался.

Также сообщалось об интересе к Мудрику от английского Брентфорда, испанской Севильи, а также французской Ниццы, которая якобы предлагала за игрока 20 млн евро.

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