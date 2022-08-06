Бразильский легионер после одного сезона в Шахтере вернулся в чемпионат Италии 6 августа, 12:54 Марлон сыграл за Шахтер 22 матча (Фото:ФК Шахтер)

Бразильский защитник донецкого Шахтера Марлон перешел в итальянскую Монцу, которая по итогам прошедшего сезона вышла в Серию А.

Марлон подписал с Монцой контракт до 30 июня 2023, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

27-летний бразилец выступал за Шахтер с июня 2021 года и провел за донецкий клуб 22 матча во всех турнирах.

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До перехода в Шахтер Марлон провел три сезона за другой итальянский клуб – Сассуоло.

Ранее сообщалось, что хавбек Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а нападающий Жуниор Мораес подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого, полузащитник Маркос Антонио перешел в Лацио, нападающий Давид Нерес — в Бенфику, защитник Додо стал игроком Фиорентины, хавбек Манор Соломон присоединился к Фулхэму, а защитник Исмаили покинул Шахтер после девяти сезонов и подписал контракт с Лиллем.

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