Бразильский легионер после одного сезона в Шахтере вернулся в чемпионат Италии

6 августа, 12:54
Марлон сыграл за Шахтер 22 матча (Фото:ФК Шахтер)

Марлон сыграл за Шахтер 22 матча (Фото:ФК Шахтер)

Бразильский защитник донецкого Шахтера Марлон перешел в итальянскую Монцу, которая по итогам прошедшего сезона вышла в Серию А.

Марлон подписал с Монцой контракт до 30 июня 2023, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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27-летний бразилец выступал за Шахтер с июня 2021 года и провел за донецкий клуб 22 матча во всех турнирах.

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До перехода в Шахтер Марлон провел три сезона за другой итальянский клуб – Сассуоло.

Ранее сообщалось, что хавбек Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а нападающий Жуниор Мораес подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

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Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого, полузащитник Маркос Антонио перешел в Лацио, нападающий Давид Нерес — в Бенфику, защитник Додо стал игроком Фиорентины, хавбек Манор Соломон присоединился к Фулхэму, а защитник Исмаили покинул Шахтер после девяти сезонов и подписал контракт с Лиллем.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Серия А Чемпионат Италии

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